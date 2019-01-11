МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России за период с 1 по 9 января составила 0,5% против 0,2% годом ранее, сообщил в пятницу Росстат.

Под конец декабря, с 18 по 24 числа, недельная инфляция впервые в 2018 году ускорилась до 0,3%, до этого три недели держалась на уровне 0,2%. Данные за последнюю неделю года ведомство не обнародовало. В целом за декабрь потребительские цены, согласно данным Росстата, выросли на 0,8%, а за весь 2018 год — на 4,3%.

За период с начала января куриные яйца подорожали на 1,7%, пшено – на 1,0%, гречневая крупа – на 0,6%. Одновременно цены на свинину снизились на 0,1%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 3,1%, в том числе на огурцы – 8,4%, помидоры – 6,1%, белокочанную капусту – 4,6%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо – на 0,7%. Проезд в троллейбусе стал дороже на 3,7%, в метро, городском автобусе и трамвае – на 2,2-3,2%.

Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства увеличились на 0,7-1,6%.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, ЦБ ожидает ее по итогам года на уровне 5-5,5%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что на пике — в марте-апреле — годовая инфляция может превысить 5,5% и даже достичь 6%. Министр экономического развития Максим Орешкин озвучивал в середине декабря более оптимистичный прогноз — в районе 5% или чуть выше на пике, который будет в марте.