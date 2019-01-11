МОСКВА, 11 янв /ПРАЙМ/. Слова министра энергетики РФ Александра Новака о том, что российскую делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит глава Минэкономразвития Максим Орешкин, были лишь предположением, заявили журналистам в пресс-службе Минэнерго РФ.

Ранее в пятницу Новак, который планирует принять участие в форуме в этом году, сказал, что делегацию возглавит Орешкин.

"Высказывание министра относительно руководителя российской делегации на форуме в Давосе было предположением. Вопрос принятия данного решения не входит в компетенцию главы министерства энергетики России", — пояснили в пресс-службе.

World Economic Forum пройдет в швейцарском Давосе с 22 по 25 января.