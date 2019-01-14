ЛОНДОН, 14 янв — ПРАЙМ. Британскому парламенту во вторник предстоит одобрить или отвергнуть предложенное премьер-министром соглашение с ЕС по Brexit, и любое решение станет без преувеличения судьбоносным: на кону стоит будущее страны на годы вперед.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В ноябре прошлого года британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода Великобритании из Евросоюза.

Голосование по документу в британском парламенте было первоначально запланировано на 11 декабря, но после трех дней дебатов премьер Тереза Мэй заявила о переносе голосования, признав, что соглашение не поддержит подавляющее большинство депутатов. Основной проблемой она назвала договоренности по Северной Ирландии, остающиеся предметом серьезного беспокойства для многих ее коллег.

Соглашением с ЕС по Brexit недовольны депутаты от Лейбористской партии, от Шотландской национальной партии, от Демократической юнионистской партии (основной опоры консерваторов в парламенте), значительные разногласия по тексту документа есть и внутри Консервативной партии. При этом абсолютное большинство депутатов выступают против выхода страны из ЕС без соглашения. Британский бизнес резко сокращает инвестиции на 2019 г из-за неопределенности по Brexit

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА

Сторонники "жесткого" Brexit во главе с Джейкобом Риз-Моггом считают документ уступкой по отношению к ЕС и предательством идеи Brexit. По их мнению, Британия останется связанной обязательствами по отношению к ЕС, и при этом не будет иметь права голоса в обсуждении ключевых вопросов. По мнению этой группы парламентариев, даже выход из Евросоюза без соглашения лучше, чем предложенный премьером вариант. С другой стороны, проевропейски настроенные парламентарии, такие, как Анна Собри и Чука Умунна, настаивают на необходимости дать возможность народу принять итоговое решение по Brexit. Они убеждены, что сохранение членства в ЕС больше отвечает интересам Великобритании, чем условия данного соглашения, а потому настаивают на том, чтобы вынести вопрос о поддержке соглашения на общенациональный референдум.

Главным камнем преткновения, действительно, остается Северная Ирландия.

Документ предусматривает "запасной вариант" по сохранению особого статуса региона. В случае отсутствия лучшей договоренности Северная Ирландия станет особой территорией, входящей в состав таможенных территорий и Соединенного Королевства, и ЕС. То есть Великобритании и ЕС необходимо будет согласовать специальное таможенное законодательство для Северной Ирландии, а также совместно осуществлять контроль над движением товаров. Также Великобритании придется проверять товары, поступающие с территории Северной Ирландии в остальные части страны. Закончить действие данного "защитного механизма" сможет только специальная совместная комиссия Великобритании и ЕС. Запуска "защитного механизма" не хочет ни ЕС, ни британское правительство.

Понимая, насколько сложен "ирландский вопрос", переговорщики заложили в черновое соглашение возможность однократного продления переходного периода на неопределенный срок. Возможность продления переходного периода и опасности и трудности, связанные с возможным запуском "защитного механизма" вынудили многих парламентариев выступать против предложенного Мэй соглашения с ЕС в целом.

СЦЕНАРИЙ ОДОБРЕНИЯ

В течение всего периода, прошедшего с объявления о переносе голосования, за вычетом праздников, Мэй и ее коллеги вели переговоры с лидерами ЕС с тем, чтобы те предоставили письменные гарантии по ряду пунктов соглашения и тем самым успокоили бы парламентариев.

По итогам внеочередного саммита ЕС были даны некоторые разъяснения. Вместе с тем еще в минувшую пятницу глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер напомнил, что достигнутый проект договоренности не подлежит пересмотру. Он подчеркнул, что могут быть даны лишь дополнительные разъяснения к тексту договора. По его словам, ЕС и власти Великобритании обсуждают, какими могут быть эти разъяснения. Смогли ли они за прошедшие выходные продвинуться достаточно далеко для того, чтобы склонить британских парламентариев на свою сторону, покажет голосование.

Если парламент поддержит соглашение в срок, оно будет подписано Великобританией и ЕС, после чего Британия 29 марта 2019 года выйдет из Евросоюза, начнется переходный период, во время которого стороны должны согласовать параметры и формат дальнейших отношений. Во время этого периода никаких изменений в режиме перехода границы, торговли и отношений не будет.

Переходный период закончится к концу 2020 года, после чего Британия станет никак не связанной с ЕС страной. Однако здесь есть один подвох: к концу переходного периода стороны должны согласовать окончательное соглашение по ирландской границе. На днях Мэй подтвердила то, на что ранее лишь намекала: вопрос о запуске процедуры "защитного механизма" для Северной Ирландии или продлении периода имплементации Brexit будет поставлен на голосование британского парламента в том случае, если к концу 2020 года не будут достигнуты окончательные договоренности с Евросоюзом по ирландской границе.

СЦЕНАРИИ НЕОДОБРЕНИЯ. 1. ВЫХОД БЕЗ СОГЛАШЕНИЯ

Если парламент откажется поддержать соглашение, велика будет вероятность выхода из ЕС 29 марта 2019 года без соглашения, что, по мнению политологов и экономистов, может обернуться для Британии катастрофой. В условиях несогласованности формата дальнейшего сотрудничества Британия останется «отрезанной» от Европы, и правительству предстоит искать выходы для предотвращения коллапса. Спикер парламента Джон Беркоу своей властью на днях вынес на голосование поправку, согласно которой правительство обязано будет представить «план Б» не в стандартный 21-дневный срок, а в трехдневный. Кроме того, по данным источников газеты Times, по меньшей мере, две группы парламентариев планируют своеобразный «переворот» в случае, если соглашение Мэй будет отвергнуто: они рассчитывают добиться изменений в правилах палаты общин с тем, чтобы предложения парламентриев рассматривались в приоритетном порядке по отношению к предложениям правительства. На деле это означает ограничение полномочий правительства.

О последствиях выхода Британии из ЕС без сделки предупредил глава Центробанка Марк Карни. По его словам, стоимость продовольствия при таком развитии событий возрастет на 10%.

Он отметил, что повышение цен станет "разовым эффектом", однако это очень быстро почувствуют потребители, которые начнут покупать более дешевые продукты. При этом, по словам Карни, потребители будут чаще выбирать произведенные в Британии продукты. В частности, глава Банка Англии считает, что британцы "переключатся" на британскую ягнятину с импортной телятины.

От исхода голосования зависит и судьба крупных инвестиций в авиастроительную отрасль: еще летом 2018 года холдинг Airbus объявил, что временно прекращает вкладывать деньги в проекты в Великобритании.

Глава Минздрава Мэттью Хэнкок также указал на серьезные возможные последствия для национальной службы здравоохранения (NHS) при выходе Британии из ЕС без соглашения. Он признался, что не может прогнозировать последствия, но худший вариант Brexit обернется как минимум увеличением финансирования NHS. Дело в том, что бюджет NHS зависит от курса фунта стерлингов: часть закупок приходится на иностранные товары и препараты, при этом фунт с приближением Brexit теряет в цене. Выход из Евросоюза без соглашения грозит британцам и другими значительными проблемами. В первую очередь, они ощутят трудности при поездках за границу. Одной из важных норм в пакете рекомендаций правительства на случай негативного сценария является уточнение требований к срокам действия британских паспортов при поездках граждан в страны ЕС. В случае отсутствия сделки с ЕС британцы сохранят возможность приезжать в страны шенгенской зоны на срок до трех месяцев, однако их паспорт на дату начала поездки должен быть действительным шесть месяцев.

Кроме этого, в случае "жесткого" Brexit гражданам Великобритании для поездок в ЕС на автомобиле потребуется оформлять международное водительское удостоверение. Без финального соглашения с Брюсселем британские водительские права перестанут быть действительными в Евросоюзе. Такие же проблемы будут ждать и обладателей водительских удостоверений, выданных в ЕС.

В случае отсутствия соглашения с ЕС британцам также придется платить за роуминг при поездках в Европу. Мобильный роуминг был отменен в 2017 году, и в настоящее время при поездках в Европу стоимость телефонной связи и мобильного интернета для клиентов британских операторов рассчитывается по "домашним" тарифам.

Еще одна потенциальная проблема — риск приостановки авиасообщения между Соединенным Королевством и Европой. "Если Британия покинет ЕС в марте 2019 года без соглашения, обладающие лицензиями авиакомпании Британии и Евросоюза утратят автоматическое право осуществлять рейсы между Великобританией и Евросоюзом. Авиакомпаниям будет необходимо получать разрешения на полеты между странами в индивидуальном порядке", — говорится в полученном РИА Новости ранее правительственном документе.

СЦЕНАРИИ НЕОДОБРЕНИЯ 1. ВСЕОБЩИЕ ВЫБОРЫ

На днях лидер лейбористов Джереми Корбин призвал премьер-министра объявить всеобщие выборы в том случае, если парламент отвергнет достигнутое Мэй и Евросоюзом соглашение по Brexit.

"Примете ли вы правильное решение и созовете всеобщие выборы?" — спросил Корбин премьера во время первой в этом году сессии вопросов и ответов премьеру в британском парламенте.

Однако идея Корбина, если и имеет некоторую поддержку в парламенте, не поддерживается большинством британцев. Cогласно проведенному на прошлой неделе опросу Sky Poll, против новых всеобщих выборов выступают 45% британцев, за — 37%. Активы на 750-800 млрд евро могут перетечь из Лондона во Франкфурт в связи с Brexit

"Кроме того, неясно, чего можно добиться с помощью новых выборов. Присутствие консерваторов в парламенте может сократиться еще больше, однако лейбористы вряд ли получат возможность сформировать правительство. Начнется еще больший хаос, если только это возможно", — сказал РИА Новости источник в парламенте.

СЦЕНАРИИ НЕОДОБРЕНИЯ 2. НОВЫЙ РЕФЕРЕНДУМ

Еще один вариант развития событий — проведение нового референдума по Brexit, на котором людям будет предложено выбрать между соглашением Мэй, выходом из ЕС без соглашения или сохранением членства в ЕС. Этот вариант, как и вариант проведения новых всеобщих выборов, на данный момент категорически отметается премьером, и оба варианта в любом случае потребуют откладывания даты выхода Великобритании из ЕС на более поздний срок.

Проведение референдума поддерживает достаточно серьезная группа парламентариев во главе с депутатом-консерватором Анной Собри и лейбористом Чукой Умунной.

В декабре в интервью РИА Новости Собри заявила, что межпартийная кампания People"s Vote ("Народное голосование" — ред.), членом которой она является, с апреля добилась немалых успехов.

"Как вы знаете, премьер сказала возле резиденции, и сказала потом в парламенте, что у людей три варианта: представленное ею соглашение, которое не выполняет данных ранее обещаний, выход из ЕС без соглашения, что станет катастрофой, и отсутствие Brexit. А как достичь отсутствия Brexit? Только дав людям возможность вновь высказаться", — подчеркнула депутат.

Собри не утверждает, что британский народ точно проголосует за сохранение членства страны в ЕС.

"Я не знаю, что случится. Я знаю лишь, что многие, кто голосовал за Brexit, сейчас волнуются все больше. Это их будущее, будущее их детей и внуков, и они имеют право высказаться — сейчас, когда они знают больше насчет того, на что похож Brexit. Я думаю, они начинают видеть, что лучшее соглашение — это, которое у нас уже есть с ЕС. Нужно дать людям возможность пересмотреть решение и изменить мнение", — подчеркнула парламентарий.

Согласно опубликованному лондонским университетом University College London докладу, подготовка к новому референдуму займет, как минимум, 22 недели. Самое раннее, когда он может состояться — это май.