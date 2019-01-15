МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Рост крупнейшей экономики Европы, Германии, по итогам 2018 года составил 1,5% после увеличения ВВП на 2,2% в предыдущем году, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Это уже девятый год подряд, когда экономика Германии показывает рост.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Ведомство отмечает, что основной вклад в рост немецкой экономики в прошедшем году оказал внутренний спрос. Расходы домохозяйств за год выросли на 1% к 2017 году, а государственные расходы — на 1,1%. Темпы роста оказались при этом заметно слабее, чем в последние три года.

Экспорт товаров и услуг вырос в 2018 году на 2,4% по сравнению с предыдущим годом, а объем импорта увеличился на 3,4%. Рост показателей замедлился по сравнению с 2017 годом, когда экспорт увеличился на 4,6%, а импорт — на 4,8%.

В середине декабря немецкий институт экономических исследований IFO опубликовал прогноз, согласно которому рост ВВП Германии в 2018 году составит 1,5%, в 2019 году — замедлится до 1,1%, а в 2020 году — ускорится до 1,6%.