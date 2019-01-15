МОСКВА, 15 янв /ПРАЙМ/. Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) ожидает, что американские санкции против энергетического сектора Ирана будут действовать как минимум до конца 2020 года, следует из данных ежемесячного краткосрочного прогноза EIA.

"EIA предполагает, что санкции США в отношении экспорта иранской нефти останутся в силе до конца прогнозируемого периода (2019-2020 годы — ред.). Кроме того, текущий прогноз отражает ожидания, что исключения из нефтяных санкций для восьми стран для продолжения закупок иранской нефти не будут продлены после мая 2019 года", — говорится в сообщении ведомства.

США в мае прошлого года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

Санкции, охватывающие нефтяной экспорт Ирана, вступили в силу 5 ноября прошлого года. При этом Вашингтон предоставил временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции. Как заявили в Вашингтоне, исключения из антииранских санкций США будут действительны 180 дней, продлевать их не планируется.