МОСКВА, 17 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, который вводит новый вид пользования недрами – размещение в пластах горных пород вод, которые образуются при разведке и добыче природных калийных и магниевых солей, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается ввести новый вид пользования недрами — размещение в пластах горных пород вод, которые образуются у пользователей недр при разведке, добыче и первичной переработке природных калийных и магниевых солей", — говорится в сообщении.

Закачка таких вод в подземные коллекторы, по данным научных исследований, является наиболее безопасным способом их удаления с точки зрения охраны окружающей среды, добавили в кабмине.