МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы США в четверг выросли на фоне сообщений о полемике в американской администрации о возможности отмен пошлин на товары из Китая, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,67%, до 24370,10 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,71%, до 7084,46 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,76%, до 2635,96 пункта.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что идея полной или частичной отмены пошлин принадлежит главе минфина Стивену Мнучину. Министр таким образом рассчитывает добиться прогресса на торговых переговорах и заручиться долгосрочной поддержкой Китая. Против отмены пошлин выступает торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, который опасается, что подобные уступки могут показаться признаком слабости.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 января, уменьшилось на 3 тысячи с показателя предыдущей недели и составило 213 тысяч. Эксперты, напротив, ожидали рост показателя до 219 тысяч.

Между тем, не порадовали инвесторов отчетность банковского холдинга Morgan Stanley, чья квартальная скорректированная прибыль на акцию, без учета эффекта налоговой реформы в США в конце 2018 года, составила 0,73 доллара против 0,84 доллара годом ранее, оказавшись ниже прогнозов аналитиков, которые ожидали показателя в 0,89 доллара. Бумаги Morgan Stanley потеряли 4,39%.

"На подходе еще столько отчетов, поэтому мы и не видим сегодня на рынке серьезных движений", — отметил старший портфельный менеджмент Globalt Investments Том Мартин (Tom Martin) агентству MarketWatch.