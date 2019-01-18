МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в декабре 2018 года в месячном выражении вырос на 0,3%, следует из сообщения ФРС США.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали роста показателя на 0,2%.

Показатель ноября был пересмотрен с роста на 0,6% до 0,4%.

Загрузка промышленных мощностей в США в отчетном месяце выросла до 78,7% с пересмотренного уровня ноября в 78,6%, первоначальная оценка ноября составляла 78,5%. При этом показатель остается на 1,1 процентного пункта ниже долгосрочного среднего уровня. Индикатор оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших его на уровне 78,6%.

Индекс промышленного производства в США за отчетный месяц публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Этот показатель — один из ключевых для экономики, он отражает физический объем выпущенной американскими компаниями продукции (включая горнодобывающую промышленность и коммунальные предприятия) с разбивкой по рынкам и категориям.