МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Подтверждение международным рейтинговым агентством S&P суверенного рейтинга России не стало сюрпризом: стабильность в экономике не дает поводов для снижения, а риск новых санкций – для повышения рейтинга, полагают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Международное рейтинговое агентство S&P в субботу подтвердило суверенный рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-" со стабильным прогнозом. В настоящий момент два из агентств "большой тройки" оценивают его как инвестиционный. Рейтинг от Fitch находится на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. По версии Moody's, он находится на спекулятивном "Ва1", прогноз позитивный.

"Сильные внешнеэкономические и бюджетные показатели, гибкий обменный курс и взвешенная фискальная политика правительства РФ должны позволить экономике страны абсорбировать стрессовые ситуации, обусловленные возможным введением новых международных санкций", — отметили в агентстве.

В то же время в S&P обратили внимание на сохранение неопределенности относительно введения со стороны США санкций в отношении вторичного рынка российских суверенных облигаций – сценария, который, как полагают эксперты рейтингового агентства, может оказать негативное влияние на финансовые рынки.

СТАБИЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ

В S&P поясняют, что стабильный прогноз отражает сбалансированность рисков, обусловленных эскалацией геополитической напряженности и вероятностью нового раунда международных санкций, и возможности дальнейшего укрепления внешнеэкономических и бюджетных показателей России.

"С нашей точки зрения, сохраняется неопределенность относительно введения правительством США санкций в отношении вторичного рынка российских суверенных облигаций. Однако предыдущие случаи санкций со стороны США в отношении суверенного долга иностранных государств (Ирана в 2012 году и Венесуэлы в 2017 году) затрагивали лишь операции с ценными бумагами на первичном рынке", — напоминают аналитики S&P.

Прогноз также основан на допущении агентства о проведении взвешенной макроэкономической политики в случае введения дополнительных санкций. "Мы ожидаем, что власти сосредоточат свое внимание главным образом на купировании макроэкономических рисков, обусловленных введением новых санкций, и ограничении масштаба контрсанкций", — отмечают они.

В середине 2018 года американские сенаторы инициировали законопроект о распространении санкций на госдолг РФ. Тема обсуждалась и раньше, но на уровне теоретических изысканий, причем Минфин США признавал, что это может стать настоящим ударом не только и не столько по России, сколько по всему мировому рынку госдолга.

РЫНКИ НЕ ЗАМЕТЯТ S&P

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич заявил, что решение агентства было ожидаемым. "С одной стороны, ситуация в российской экономике не дает поводов для снижения рейтинга, даже при сохранении рисков санкций. С другой, с точки зрения агентства, этого недостаточно для подъема рейтинга. При этом риски санкций не позволили ему улучшить прогноз по рейтингу России".

Он отметил, что низкий уровень долга и хорошие показатели платежного баланса, наряду с профицитом госбюджета, свидетельствуют об устойчивой макроэкономической стабильности, которая не гарантирует динамизм экономического роста, но способствует его сохранению. В результате, существенного влияния данного решения на динамику российских акций и рубля ожидать не стоит.

"Для них основными факторами останутся динамика внешних фондовых площадок и рынка энергоносителей. При этом в качестве рисков для рынков можно выделить shutdown в США и переговоры между США и Китаем по торговле. На предстоящей неделе инвесторы будут внимательно следить за макроэкономической статистикой из Китая, США и Европы, которая может оказать существенное влияние на рыночные настроения, а также отчетами американских компаний", — полагает он.

Главный экономист "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова соглашается, что решение совпало с ожиданиями рынка. "Поэтому оно вряд ли окажет заметный эффект на рынок. При сохранении текущих темпов роста российской экономики и неопределенности по санкциям вероятность дальнейшего улучшения российских суверенных рейтингов в обозримой перспективе минимальна", — полагает она.