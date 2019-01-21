МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Счетная палата РФ с мая прошлого года, когда ее возглавил Алексей Кудрин, направила 170 представлений министерствам и ведомствам, 23 материала — в Генпрокуратуру, восемь — в ФСБ, четыре — в Следственный комитет, сообщил Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"За период моего председательства направлено 170 представлений министерствам, ведомствам и руководителям учреждений, 15 предписаний (это в тех случаях, когда не выполнены первоначальные представления), 220 информационных писем. Кроме того, 23 материала отправлено в Генеральную прокуратуру, восемь – в Федеральную службу безопасности, четыре – в Следственный комитет, по которым тоже идёт работа. Как правило, материалы подтверждаются, и по ним продолжаются действия", — сказал Кудрин.

"Мы увеличиваем долю цифровых методов анализа данных, которые бы позволяли без выхода на место, но более широкий круг мероприятий анализировать. Конечно, у нас ещё состояние данных в стране очень слабое. Нам нужно улучшать качество баз данных, их сопоставимость. В этом смысле мы тоже для себя определили как одно из направлений в том числе и такое, как риск-ориентированный подход. Мы ищем там, где больше рисков как раз и хищений, и рисков невыполнения стратегических целей", — добавил он.