МОСКВА, 21 янв- ПРАЙМ. Инфляция в РФ по состоянию на 14 января, по оценке Минэкономразвития, ускорилась до 4,7% в годовом выражении, когда как по итогам 2018 года, по данным Росстата, инфляция составила 4,3%.

"По состоянию на 14 января потребительская инфляция, по оценке, ускорилась до 4,7% год к году. При этом частичное повышение тарифов с 1 января при сохранении их суммарной индексации на уровне прошлого года станет дезинфляционным фактором во второй половине 2019 года", — говорится в докладе "Картина инфляции. Январь 2019 года", подготовленном Минэкономразвития.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, ЦБ ожидает ее по итогам года на уровне 5-5,5%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что на пике — в марте-апреле — годовая инфляция может превысить 5,5% и даже достичь 6%. Министр экономического развития Максим Орешкин озвучивал в середине декабря более оптимистичный прогноз — в районе 5% или чуть выше на пике, который будет в марте.