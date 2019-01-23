ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 янв /ПРАЙМ/. Более двух миллиардов рублей инвестиций направит на освоение месторождений на Камчатке компания "Камчатское золото", ставшая резидентом территории опережающего развития, сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Статус резидента ТОР "Камчатка" получило АО "Камчатское золото". Соответствующие соглашение было подписано между компанией и АО "Корпорация развития Дальнего Востока". До 2034 года в освоение месторождений компанией будет вложено не менее 2 миллиардов 158 миллионов рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиционный проект предусматривает модернизацию и развитие месторождений "Золотое", "Кунгурцевское", "Угловое", "Бараньевское", а также создание устойчивой минерально-сырьевой базы для горно-обогатительного комбината "Агинский". Переработка руды будет осуществляться на Агинской золотоизвлекательной фабрике.

"Камчатское золото" стало 77 резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка". Благодаря предприятию на полуострове будет создано более 450 новых рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней за первые 10 лет реализации проекта составят 1 миллиард 909 миллионов рублей", – приводит пресс-служба слова руководителя агентства приоритетных проектов развития Камчатского края Юлии Харитоновой.

АО "Камчатское золото" находится под управлением АО "Золото Камчатки", входящего в группу компаний "Ренова". В настоящее время "Золото Камчатки" владеет 9 лицензиями на право пользования недрами 11 золоторудных объектов, расположенных на территории Камчатского края, с общей ресурсной базой более 440 тонн золота.

В рамках территории опережающего развития "Камчатка" реализуются 77 проектов с объемом инвестиций 32 миллиарда 258,51 миллиона рублей, их ввод в эксплуатацию создаст в субъекте более 5,5 тысячи новых рабочих мест. Резиденты уже вложили в экономику края 4 миллиарда 948,19 миллиона рублей и создали 1 437 рабочих мест.