МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Личная инфляция граждан РФ и в декабре, и по итогам прошлого года оказалась ниже официального темпа роста цен, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"По итогам последнего месяца ушедшего года дефлятор оказался равен минус 0,2% при официальной инфляции в 0,8%. Напомним, что в 2017 году наблюдалась аналогичная картина — ноябрьский дефлятор оказался равен 0,4%, а в декабре он ушел в еще более глубокий минус, опустившись до отметки в минус 1%", — говорится в исследовании.

Холдинг указывает, что индекс личной инфляции уходит в отрицательную зону из-за экономии граждан. "За счет большого количества предпраздничных промо-акций россиянам удается покупать привычные товары по сниженным ценам, что и выводит дефлятор в отрицательную зону", — поясняется в сообщении. Так, по оценке "Ромира", в среднем в последнем месяце года потребители при покупке привычных товаров платили за них на 0,6% меньше, чем месяцем ранее.

Средние цены на бензин в декабре снизились на 0,2%, а услуги ЖКХ почти не изменились в цене. "По итогам ноября накопленные значения двух индексов — инфляции и дефлятора — пришли к одинаковым значениям в 3,4%, по окончании года они опять разошлись. Дефлятор оказался на уровне в 3,1%, а официальная инфляция получила значение в 4,3%", — отмечает "Ромир".

В исследовании добавляется, что в январе можно ожидать скачка цен, а соответственно — и роста уровня дефлятора. "В этом году ожидается рост цен как минимум из-за повышения ставки НДС. Каким будет скачок личной инфляции в январе, покажет дальнейшие наблюдения", — сообщает холдинг.

Дефлятор "Ромира" рассчитывается на основе данных о фактически совершенных покупках, поэтому этот индекс может отражать среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя. В основе расчетной методики лежат данные, полученные при помощи скан-панели домохозяйств: информация о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.