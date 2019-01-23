МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Инфляция в России за неделю с 15 по 21 января составила 0,2%, с начала месяца потребительские цены выросли на 0,9%, сообщил в среду Росстат.

За первые девять дней текущего года инфляция составляла 0,5%, с 10 по 14 января была на уровне 0,2%. Под конец декабря, с 18 по 24 числа, недельная инфляция впервые в 2018 году ускорилась до 0,3%, до этого три недели держалась на уровне 0,2%. Данные за последнюю неделю года ведомство не обнародовало. В целом за декабрь потребительские цены, согласно данным Росстата, выросли на 0,8%, а за весь 2018 год — на 4,3%.

За отчетную неделю цены на пшено выросли на 1%, баранину и муку – на 0,6%, полукопченую колбасу, сосиски, сардельки, водку, макаронные изделия и шоколадные конфеты – на 0,4%, вареную колбасу, сливочное масло, сметану, гречневую крупу и чай – на 0,3%. Одновременно цены на куриные яйца снизились на 1,3%, свинину – на 0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на белокочанную капусту – 2,5%, помидоры – 2,1%, морковь – 1,1%, картофель и лук – 0,9%, яблоки – 0,8%. В то же время огурцы стали дешевле на 2,4%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо – практически не изменились. Тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства увеличились на 0,2-0,4%.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, ЦБ ожидает ее по итогам года на уровне 5-5,5%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что на пике — в марте-апреле — годовая инфляция может превысить 5,5% и даже достичь 6%. Министр экономического развития Максим Орешкин озвучивал в середине декабря более оптимистичный прогноз — в районе 5% или чуть выше на пике, который будет в марте.