МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Согласно обнародованным в среду данным Росстата, рост промышленного производства в РФ по итогам 2018 года ускорился до 2,9% с 2,1% годом ранее. Однако он оказался чуть ниже прогноза Минэкономразвития в 3%.

В декабре показатель замедлился в годовом выражении до 2% с ноябрьских 2,4%. В месячном выражении рост промпроизводства в декабре составил 7% против снижения на 0,2% в ноябре. С исключением сезонного и календарного факторов в декабре наблюдался рост на 0,1%.

Традиционно для России "флагманом" промпроизводства выступает добыча полезных ископаемых. Именно здесь зафиксирован максимальный рост в декабре (на 6,3% в годовом выражении). Рост в обработке был нулевым, в водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов — 3,8%, обеспечение электрической энергией, газом и паром выросло на 4,5%.

Активно росло и автомобилестроение. По данным статистического ведомства, в 2018 году выпуск легковых автомобилей в РФ вырос на 15,3% по сравнению с 2017 годом. При этом в декабре производство выросло на 17,7% в годовом выражении, но снизилось на 19,2% к ноябрю 2018 года.

ДОХОДЫ ПОДКАЧАЛИ

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты согласны, что сам факт роста всегда позитивен. По мнению аналитика ИК "Фридом Финанс" Анастасии Сосновой, в 2018 году российская экономика оказалась на пике экономического цикла после "мягкой рецессии" 2014-2015 годов.

"Двигателем роста помимо растущего мирового потребления в том числе стал и активизировавшийся внутренний спрос. Тем не менее динамика промпроизводства в 2018 году оказалась несколько хуже прогнозов", — отметила она.

Однако эксперты напоминают, что в целом под конец года темпы роста промпроизводства замедлились. "Если смотреть статистику, мы увидим, что в конце года показатели ниже, чем в среднем по году, что не очень хорошо", — отметил главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов.

По данным Росстата, в ноябре промпроизводство в годовом выражении также замедлялось с октябрьских 3,7%. По итогам 11 месяцев рост показателя составлял те же 2,9%. В месячном выражении он падал в ноябре на 0,2% после роста на 5,8% в октябре. В очищенном виде за последний месяц осени промышленность упала на 0,4%.

Прежде всего, такая ситуация возникла из-за стагнации в обрабатывающей промышленности, которая, в свою очередь, происходит на фоне достаточно слабой покупательной активности граждан. "Сказывается то, что реальные доходы населения не особо растут", — пояснил аналитик.

Еще один фактор, более важный для пищевой промышленности – спад, наблюдающийся в сельском хозяйстве. По оценке Минсельхоза, отрасль по итогам 2018 года вырастет на 1%. В 2017 году рост сельскохозяйственного производства в России, по обновленным данным Росстата, составил 3,1%.

ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТСЯ

По мнению Девятова, в 2019 году рост промпроизводства замедлится до 1,1%. Промышленность продолжит замедляться, в том числе, на фоне дальнейшего ослабления спроса. В качестве одной из главных причин он назвал принятые властями решения о повышении НДС с 18 до 20%.

"Серьезно вырастет инфляция, что, в свою очередь, окажет давление на доходы населения. Также рост налоговой нагрузки скажется на темпах роста промышленности. Таким образом, тенденция, наметившаяся к концу 2018 года, продолжится и в этом году", — полагает он.

Помимо вышеперечисленных, влияние окажут и внешние факторы в виде снижения темпов роста глобальной экономики. С замедлением уже столкнулись Китай и страны Западной Европы, не исключено, что в этом году те же процессы будут происходить в США.

В свою очередь, Соснова из "Фридом Финанс" озвучила более оптимистичный прогноз. По ее оценке, в 2019 году ожидается замедление роста промпроизводства до 2-2,5%, что будет обусловлено как ухудшающейся внешней конъюнктурой, так и ослаблением потребительской активности внутри страны.

Что касается лидеров и аутсайдеров роста, аналитики сходятся во мнении, что в текущем году сохранится тенденция к опережающему росту добывающих отраслей, однако и здесь темпы могут оказаться ниже прошлогодних. Причиной станут взятые на себя Россией обязательства по сокращению добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Заключенная в декабре новая сделка предполагает сокращение добычи в первом полугодии 2019 года на 1,2 млн баррелей в сутки, в том числе Россией — на 230 тысяч от уровня октября 2018 года.

"Мы видим, что в декабре рост нефтедобычи составил 4,1%. Это хорошие цифры, но боюсь, что объективно в этом году мы их не удержим", — предположил Девятов.

К локомотивам роста в обрабатывающей промышленности аналитик отнес химическое производство и в определенной степени нефтехимию. Некоторое опережение возможно в деревообрабатывающей отрасли. Пищевая промышленности по-прежнему будет зависеть от состояния дел в сельском хозяйстве – если погода и прочие факторы обеспечат хороший урожай, то умеренный рост возможен и здесь, заключил он.