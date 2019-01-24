МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в декабре ускорилась до 5,4% с 5,2% в ноябре, сообщает Банк России.

"Оценка годовых темпов трендовой инфляции в декабре 2018 года повысилась до 5,4% с 5,2% в ноябре", — говорится в материалах регулятора.

Как отмечает регулятор, более медленный рост трендовой инфляции по сравнению с гораздо более заметным увеличением годовых темпов роста потребительских цен указывает на преобладание временных факторов в ускорении годовой инфляции при одновременном плавном повышении инфляционного давления со стороны устойчивых факторов.

По мнению регулятора, текущий повышенный уровень оценок трендовой инфляции во многом обеспечен инерционностью показателя по построению. Оценки показателя трендовой инфляции на более коротком, трехлетнем временном интервале указывают на то, что к концу 2018 года инфляционное давление среди наиболее устойчивых компонентов ИПЦ сформировалось на уровне, близком к 4%.

"На среднесрочном горизонте риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по-прежнему преобладают над рисками отклонения инфляции вниз", — говорится в сообщении.