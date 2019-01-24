МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Цены производителей промышленных товаров в России в декабре снизились на 3,3% после роста в 0,7% в ноябре, за 2018 год цены выросли на 11,7% по сравнению с предыдущим годом, сообщает Росстат.

В декабре 2018 года в добыче полезных ископаемых снижение цен на сырую нефть составило 12,1%, на прочие полезные ископаемые, не включенные в другие группировки – 4,7%. В обрабатывающих производствах наибольшее снижение цен отмечено на отдельные виды нефтепродуктов: газойли – на 25,5%, битумы нефтяные кровельные – на 24,7%, битумы нефтяные строительные – на 22,7%, топливо судовое – на 20,7%, бензин автомобильный – на 15,4%, мазут топочный – на 15,0%, конденсат газовый стабильный – на 14,4%, дистилляты легкие, не включенные в другие группировки – на 12,9%, кокс нефтяной – на 12,8%, битумы нефтяные дорожные – на 10,4%, масла нефтяные смазочные прочие, не включенные в другие группировки – на 8,5%, пропан и бутан сжиженные – на 6,5%.

В производстве химических веществ и химических продуктов на 7,6% стали ниже цены на прочие основные органические химические вещества, на 4,5% – пластмассы и синтетические смолы в первичных формах, на 2,2% – синтетический каучук в первичных формах.

В производстве прочей неметаллической минеральной продукции на 4,4% снизились цены на огнеупорные изделия, на 3,1% – на формование и обработку листового стекла, на 2,6% – на абразивные и неметаллические минеральные изделия, не включенные в другие группировки.