ДАВОС (Швейцария), 25 янв — ПРАЙМ. Ситуация в Венесуэле не повлияет на мировую экономику, заявил РИА Новости генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гурриа в кулуарах Всемирного экономического форума.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о признании Гуаидо. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента — "марионеткой США". Статус Гуаидо в качестве временного главы государства также признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

"Нет… Это не системный вопрос", — ответил Гурриа на вопрос, может ли это повлиять на экономическую ситуацию в мире.