МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство структуры группы "Черкизово", ООО "Перспектива", о покупке доли в структуре группы "Белая птица" в Курской области, сообщили РИА Новости в ведомстве.

Ранее ФАС сообщала, что в ведомство поступило на рассмотрение ходатайство ООО "Перспектива" о приобретении доли в уставном капитале ООО "Белая птица — Курск" (основные виды деятельности – выращивание и переработка цыплят-бройлеров, оптовая торговля мясопродукцией из цыплят-бройлеров). Размер доли не раскрывался. В группе "Черкизово" агентству подтвердили, что "Перспектива" является структурой группы.

"Одобрено", — сообщили в пресс-службе ФАС сегодня, комментируя судьбу ходатайства.

По данным на сайте группы "Белая птица", птицеперерабатывающий комбинат ООО "Белая птица — Курск" входит в десятку крупнейших российских предприятий по переработке мяса птицы, его производственная мощность составляет 120 тысяч тонн мясопродукции в год.

В конце декабря "Черкизово" сообщило, что выкупила права по кредитным и обеспечительным договорам компаний ООО "Белая птица — Курск", ООО "Белая птица — Белгород" и АО "Загорье" у Россельхозбанка на общую сумму 6,5 миллиарда рублей. В сообщении также отмечалось, что группа планирует перезапустить производство на активе в Курске в первом квартале 2019 года.

Группа "Черкизово" входит в тройку лидеров на рынках куриного мяса, свинины, продуктов мясопереработки и является крупнейшим в РФ производителем комбикормов. Семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева контролирует 89,5% акционерного капитала компании, еще 8% "Черкизово" принадлежит испанской Grupo Fuertes.