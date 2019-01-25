САБЕТТА (ЯНАО), 25 янв /ПРАЙМ/. Председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон на совещании, посвященном производству оборудования для СПГ-проектов в РФ, озвучил необходимые меры финансовой поддержки производителей в связи с санкционными ограничениями.

"Локализация оборудования также сдерживается финансовыми санкциями в отношении российской экономики и затруднениями с привлечением финансовых средств… Просим правительство поддержать нашу промышленность по следующим мерам: увеличить финансирование в рамках дорожной карты; предоставить субсидии на НИОКР и изготовление пилотных партий образцов; обеспечить льготное кредитование новых производств, а также предоставление нулевой ставки по налогу на имущество производителями оборудования для СПГ-проектов", — сообщил Михельсон.

Дорожная карта, о которой он говорил, посвящена локализации производства оборудования для СПГ-проектов в РФ. Она была утверждена правительством РФ в августе 2018 года. По словам Михельсона, на ее реализацию выделено 3 миллиарда рублей и "этой суммы явно недостаточно". Вице-премьер РФ Дмитрий Козак по итогам совещания пояснил журналистам, что в рамках доработки дорожной карты будет отслеживаться и вопрос финансирования. При необходимости оно может быть перераспределено с других, менее значимых, направлений.

В целом, по словам Козака, в рамках доработки дорожной карты планируется создать план-график, поставить его на жесткий контроль, "чтобы у нас была не декларация, а четкий, понятный, организующий всех документ со взаимными обязательствами как со стороны государственных органов, так и со стороны производственных предприятий". Это планируется сделать в первой половине 2019 года.

"Необходимо также продолжить совершенствование нормативной базы, описывающей требования к проектированию, строительству, эксплуатации заводов, в том числе на основании гравитационного типа и гармонизацию российских и зарубежных норм. В связи с отсутствием норм применяемые проектные решения основываются на зарубежных стандартах, что негативно отражается на графике реализации проектов, требует разработки и согласования с надзорными органами специальных технических условий", — обозначил Михельсон на совещании один из проблемных вопросов.

"Договорились провести полную инвентаризацию и пересмотреть российские стандарты, гармонизировать их с зарубежными, чтобы продукция, которая будет производиться на наших промышленных предприятиях, пользовалась спросом не только в РФ… Договорились провести работу с потенциальными инвесторами. На сегодняшний день это "Новатэк", "Газпром" и, потенциально, "Роснефть". Чтобы консолидировать спрос, надо определить инвестиционные планы этих компаний и дать перспективное видение спроса для промышленных предприятий", — рассказал Козак журналистам после совещания.