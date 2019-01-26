ВАШИНГТОН, 26 янв /ПРАЙМ/. Сенат США поддержал законопроект, который призван приостановить шатдаун на 35 дней, свидетельствуют результаты голосования.

Сенат проголосовал за законопроект единогласно. Документ предстоит одобрить палате представителей и подписать президенту Дональду Трампу.

Законопроект предполагает профинансировать министерства и ведомства, которые на настоящий момент остаются без бюджета, но не выделяет затребованные Трампом 5,7 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе.

Планируется, что до 15 февраля будут продолжаться переговоры по достижению компромисса.

Трамп ранее поддержал временное прекращение шатдауна, который длится с 22 декабря и уже стал самым продолжительным в истории.