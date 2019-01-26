ВАШИНГТОН, 26 янв /ПРАЙМ/. США проследят, чтобы коммерческие операции правительства и госкомпаний Венесуэлы проводились с учетом американского решения о признании Хуана Гуаидо временным главой государства, сообщается в заявлении министерства финансов США.

"США будут использовать свои экономические и дипломатические средства, чтобы гарантировать, что коммерческие операции правительства Венесуэлы, включая государственные предприятия и международные резервы, согласуются с этим признанием (Гуаидо)", — говорится в сообщении.

Спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства. США заявили о его признании. Действующий президент Николас Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой США". Статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали также Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу, Грузия. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.