ТАШКЕНТ, 26 янв — ПРАЙМ. Правление Центрального банка Узбекистана (ЦБУ) приняло решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 16%, сообщает регулятор в субботу.

"Правление Центрального банка 26 января 2019 года приняло решение оставить ставку рефинансирования без изменений на уровне 16% годовых", — говорится в сообщении. По данным ЦБ, такое решение основано на необходимости сохранения антиинфляционной денежно-кредитной политики, поддержания положительных реальных процентных ставок и снижения инфляционных ожиданий.

ЦБ также сохранил базовый прогноз инфляции на 2019 год на уровне 13,5–15,5%. По прогнозам регулятора, после достижения пика в феврале-марте годовая инфляция будет замедляться, однако запланированное повышение тарифов на электроэнергию и природный газ в июне окажет сдерживающее влияние на её снижение.

Ставка рефинансирования на уровне 16% была установлена с 22 сентября 2018 года против прежней ставки 14%, которая удерживалась с июня 2017 года. ЦБ объяснил тогда такое решение необходимостью ограничить возросшие инфляционные риски.

По данным официальной статистики, инфляция в Узбекистане по итогам 2018 года составила 17,5% с начала года к соответствующему периоду 2017 года. В ноябре Международный валютный фонд сообщил, что инфляционное давление на экономику Узбекистана в 2019 году может усилиться, индекс потребительских цен может составить 17-18% из-за роста цен на энергоносители, зарплат в социальном секторе и налогов.

По официальным данным, инфляция в Узбекистане по итогам 2017 года составила 14,4% против 5,7% в 2016 году, ее рост в 2,5 раза тогда был связан с девальвацией национальной валюты — сума — и либерализацией валютного рынка страны.