ВАШИНГТОН, 28 янв /ПРАЙМ/. Минфин США снял санкции с российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго", оставив в силе все санкции в отношении Олега Дерипаски, говорится в распространенным в воскресенье сообщении ведомства.

"Департамент по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США сегодня снял санкции, наложенные на En+, "Русал" и "Евросибэнерго", в соответствии с поданным ранее уведомление конгрессу от 19 декабря 2018 года … Все санкции в отношении Дерипаски остаются в силе", — сказано в документе.