МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ, Анна Подлинова. В воскресенье произошло знаковое событие: американский минфин снял санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго", принадлежавших Олегу Дерипаске. Доля бизнесмена в En+ сократилась ниже 44,95%, часть акций перешла к Glencore и ВТБ. Ранее Дерипаска также покинул совет директоров "Русала". Снижение доли Дерипаски было ключевым требованием США для отмены санкций.

На фоне данного решения в понедельник цены на алюминий обновляли минимумы с лета 2017 года, бумаги "Русала" и En+ дорожали в пределах 10%.

Решение американского минфина о снятии санкций с "Русала" в дальнейшем приведет сразу к нескольким результатам: во-первых, предложение алюминия на мировом рынке пойдет в рост, а цены на металл снизятся, во-вторых, вырастут котировки бумаг российского игрока, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

В апреле 2018 года, когда минфин США ввел санкции против "Русала", алюминий подорожал до максимума за семь лет на фоне опасений возможного дефицита сырья на рынке. Сейчас цены на алюминий стабилизируются на досанкционном уровне, а в бумагах "Русала" и En+ происходит переоценка рисков.

РЫНОК АЛЮМИНИЯ

Снятие санкций с активов Дерепаски – это хорошая новость для самого "Русала", но не столь позитивное событие для цен на алюминий, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. Уже сама возможность снятия санкций привела к падению котировок алюминия во втором полугодии 2018 года. В текущем году проблем с данным металлом не ожидается, а на фоне замедления глобального экономического роста выдающегося роста цены на алюминий точно ждать не приходится. Более того, есть вероятность дальнейшего снижения до $1600-1700 за тонну (в настоящее время фьючерсы на алюминий стоят почти $1900 — ред.), если опасения по поводу мировой экономики реализуются, убежден эксперт.

Вадим Кравчук из ИФК "Солид" также считает, что новость позитивна, прежде всего, для потребителей алюминия, так как это означает полноценное возвращение крупного игрока на рынок и влечет за собой снижение цен на металл.

По его мнению, на принятие решения минфина США повлияли жалобы европейских дипломатов на резкий рост цен на алюминий. С октября 2018 года цены на металл снижаются и сейчас практически достигли тех значений, которые наблюдались до введения санкций в отношении "Русала" и En+. Аналитик ожидает спрос на алюминий в 2019 несколько ниже, чем в прошлом году на фоне замедления мировой экономики, вследствие чего на фоне конкуренции в отрасли и цены продолжат падать.

Дефицита алюминия на рынке нет, реакция на новости о санкциях в апреле 2018 года была чисто спекулятивной, а сейчас металл стоит дешевле, чем до санкций, отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. При этом "Русал" сократил экспорт, по некоторым данным, на 30%, добавляет он.

Ващенко отмечает, что на новости о снятии санкций заметных движений котировок алюминия не произошло, но для "Русала" уровень выше $1800 за тонну является комфортным. "Русал" давно не раскрывал финансовых показателей, нельзя исключать, что за год производственная себестоимость снизилась — как минимум на фоне обесценения рубля на 17%, уточняет аналитик. В целом, цены на промышленные металлы за последние полгода снижались или оставались низкими, но в конце года наметилась тенденция к росту, напоминает он.

"Возможно, в первом квартале динамика цен на металл останется позитивной", — говорит Ващенко.

На этом фоне акции "Русала" получат дополнительный драйвер для роста, не исключает эксперт.

Благополучно разрешившаяся история с санкциями против "Русала" подчеркнула важность рынка алюминия для мировой экономики, говорит аналитик АО "Финам" Алексей Калачев. Готовность российской стороны пойти на определенные уступки в корпоративном управлении подтвердила, что деятельность алюминиевых заводов и состояние отрасли важнее интересов отдельного контролирующего акционера. А готовность минфина США снять санкции непосредственно с компаний после отказа Олега Дерипаски от контроля над ними, показали, что состояние рынка алюминия для администрации США важнее давления на внешнюю политику России, полагает он.

По его совам, рынок теперь перестанет опасаться образования дефицита. Однако снятие рисков, связанных с экспортом продукции "Русала" может продолжить давление на цены, которые больше полугода демонстрирую отрицательную динамику. "Вероятно, снятие санкций может толкнуть цену на алюминий до $1700 за тонну с последующей стабилизацией в диапазоне $1800-2000", — прогнозирует аналитик.

АКЦИИ "РУСАЛА"

Акции "Русала" и En+ практически вернулись к досанкционным уровням, говорит Кравчук. По его мнению, вблизи этих значений они будут торговаться в ближайшие 2-3 месяца, так как компаниям потребуется время для оптимизации бизнес-процессов. Во-первых, у них новый менеджмент, во-вторых, производственные процессы в 2018 перестраивались на фоне опасений за будущие контракты.

"При этом финансовые результаты "Русала" по итогам 9 месяцев 2018 весьма неплохие – компания идет на рекорд как по выручке, так и по прибыли", — говорит он, связывая это с высокими ценами на алюминий и поставками в рамках прежних договоренностей.

По его словам, для российского фондового рынка в целом снятие санкций, конечно, позитивный момент, так как ситуация демонстрирует, что ограничения не являются приговором – с Вашингтоном можно работать и договариваться, хотя и ценой радикального изменения совета директоров и утратой контрольного пакета акций.

Кочетков дает сдержанный прогноз по котировкам бумаг "Русала". По его словам, фактически они уже отыграли ожидания снятия санкций заранее. Поэтому дальнейший их рост не столь очевиден. Более того, росту также будут препятствовать негативные ожидания по мировой экономике.

"Соответственно, потенциал роста у "Русала" вряд ли превышает 10%, а при ухудшении ситуации в мировой экономике просадка может составить до 20%", — прогнозирует эксперт.

И все же решение минфина США о снятии санкций с Русала и En+ способно вселить оптимизм в весь индекс Мосбиржи в целом, говорит Василий Карпунин из компании "БКС Брокер". Прецедент такого масштаба является позитивным явлением, подтверждающим факт, что западные санкции в отношении компаний в некотором роде обезличены, а снижение контроля "санкционного" бизнесмена над акционерным обществом способно приводить к освобождению от ограничительных мер, отмечает он.

Сегодня бумаги "Русала" и En+ открылись уверенным ростом. "И если говорить о фундаментальных метриках, то несмотря на потенциально чуть более высокую дивидендную доходность En+, "Русал" более дешевый и интересный актив на длинном горизонте", — говорит Карпунин.

Новость о снятии санкций позитивна для акций компаний, однако вряд ли эйфория биржевых игроков продлится долго, считает Калачев. В ожидании такого решения котировки уже почти вернулись к уровню, с которого они обрушились в прошлом апреле, теперь на них будут вновь влиять другие факторы. Кроме снижения цен на промышленные металлы на фоне замедления мирового экономического роста, в том числе и на алюминий, из-за чего можно ожидать снижение выручки "Русала" в текущем году, есть еще фактор "Норникеля".

Дивиденды, получаемые "Русалом" от владения пакетом акций "Норникеля", приносят ему значительную часть дохода: иногда до половины прибыли "Русала" обеспечивается дивидендами "Норникеля".

"Но у "Норникеля" большие инвестиционные планы, для реализации которых он, скорее всего, пойдет на сокращение дивидендных выплат, чего Владимир Потанин добивался несколько лет. Снижение влияния Олега Дерипаски на компании позволят ему, наконец, сделать это", — полагает Калачев.

По этим причинам, скорое всего, акции "Русала" не смогут показать выразительной положительной динамики.

"Можно ожидать их стабилизации неподалеку от уровней 25-30 рублей за штуку в этом году", — убежден аналитик.

Говоря про индекс Мосбиржи, Калачев отмечает, что вес акций иностранного эмитента United Company RUSAL Plc в нем очень небольшой – всего 0,71%. Так что непосредственное влияние на индекс будет небольшим. По его мнению, больше будет косвенного позитивного эффекта, так как снятие санкций с отдельных компаний создает прецедент, говорящий, что при определенных лоббистских усилиях это в принципе возможно.

"Это фактор, работающий на улучшения инвестиционного климата, увеличивающий склонность игроков к риску", — заключает он.