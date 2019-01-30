КАРАКАС, 30 янв — ПРАЙМ. Венесуэла выполнит финансовые обязательства перед Россией и Китаем, заявил президент Николас Мадуро в интервью РИА Новости.

"Венесуэла платит, всегда вовремя", — заявил Мадуро, отвечая на вопрос, может ли венесуэльское правительство дать гарантии, что кредиты, полученные из России и Китая, будет возвращены.

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Он также добавил, что Каракас "рассчитывает на поддержку со стороны Китая и России для экономического развития Венесуэлы", и выразил надежду, что китайские инвестиции в нефтяной сектор в ближайшее время будут увеличены.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.