МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В ходе состоявшейся в четверг встречи с представителями банковского сообщества глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина затронула целый ряд тем, важных для рынка – ситуацию с кредитованием, так называемое "зарплатное рабство" и контроль за соблюдением клиентами банковских требований. Не обошлось и без обсуждения скандальных тем – глава регулятора заверила, что никакого "золота Венесуэлы" Россия не хранила, хотя об этом писали некоторые СМИ.

КРЕДИТНЫЕ ВОПРОСЫ

Один из главных вопросов, волнующих банковское сообщество, связан с денежно-кредитной политикой регулятора. Последний в прошлом году поднимал ключевую ставку дважды – в сентябре и декабре, что отразилось на стоимости кредитов. Набиуллина сохранила интригу, сообщив, что совет директоров Банка России, заседание которого пройдет 8 февраля, рассмотрит все факторы и примет решение по ставке.

Инфляция – один из основных параметров, на которые ориентируется регулятор – с начала года предсказуемо ускорилась до 1%. Однако ЦБ будет обращать внимание на состояние экономики, инфляционные ожидания, рынок труда и другие критерии. Никаких намеков на то, каким будет итог заседания, в ходе встречи так и не последовало.

Зато глава регулятора остановилась на бурном росте потребительского кредитования, которое беспокоит ЦБ. По ее словам, ситуация требует особого внимания Банка России, поскольку может создать угрозу для финансовой стабильности. Чтобы не допустить попадания населения в "долговую яму" и ухудшения показателей банков, применяются необходимые регуляторные меры.

По данным Банка России, розничное кредитование за 2018 год выросло почти на 25%. В текущем году регулятор не ожидает замедления этого показателя.

Говоря о развитии ипотеки, Набиуллина подчеркнула, что этот вид кредитования имеет большой потенциал, поскольку его доля к ВВП пока ниже, чем в других странах. Однако важно не допускать развития ипотечных пузырей, которые могут навредить финансовой системе. Здесь регулятор тоже принимает меры для того, чтобы этот рост был, прежде всего, качественным.

ЗАРПЛАТНОЕ РАБСТВО

Не обошла она еще одну важную для банковской сферы тему – так называемое "зарплатное рабство". Речь о том, что недавно Альфа-банк и "Тинькофф банк" посетовали на значительную долю госбанков в сегменте "зарплатных проектов".

В качестве одного из способов снизить монополию госбанков на рынке было предложено создать в РФ централизованный зарплатный реестр, чтобы эти ресурсы перетекли ко всем игрокам рынка. Этот сервис мог бы вести общий учет счетов для перечисления зарплат, а работник уже без участия работодателя смог бы выбирать в какой банк перечислять зарплату.

ЦБ не считает проблему надуманной – она действительно есть и нуждается в решении, констатировала Набиуллина. Она выразила готовность дальнейшего обсуждения этой темы с банками с целью поиска способов решения.

Что касается зарплатного реестра, то создание такого сервиса технически возможно, но наряду с плюсами в виде формального ограничения по выбору банков оно несет и проблемы. Главная — риск человека получить зарплату с задержкой. Это возможно за счет увеличения числа тех, от кого зависит выплата.

"Оператор должен будет сверить данные, и если один из участников цепочки — а она здесь удлиняется, появляется новый посредник — допустил ошибку в данных, то зарплата вовремя на счёт не поступит. Такие ситуации неизбежно будут возникать, будет возникать напряжение", — добавила она.

Ранее первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в интервью "Ведомостям" сообщила, что данное предложение регулятор получил, однако считает, что в этой идее больше недостатков, чем преимуществ.

"ЧЕРНЫЕ СПИСКИ" СОКРАТЯТСЯ

Набиуллина рассказала и о действиях ЦБ по снятию необоснованных ограничений для банков и их клиентов. По ее словам, идет работа с Росфинмониторингом над смягчением критериев для включения предпринимателей в "черные списки". Оснований для отказа в проведении операций станет меньше за счет сокращения устаревших и неактуальных, заверила она.

Таким образом, в "черные списки" будут попадать лишь операции с повышенным уровнем риска, что существенно сократит число случаев автоматических отказов. Уже существующие списки подвергнутся "чистке" — в них оставят только тех, кто совершал самые рискованные операции.

В ноябре прошлого года ЦБ разработал механизм реабилитации клиентов банков, которым могло быть отказано в совершении операции или открытии счета в рамках закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. По данным регулятора, банки РФ самостоятельно реабилитировали более 6,4 тысячи клиентов, которым неправомерно отказали в открытии счета или проведении операции.

Кроме этого, Банк России думает над созданием на своей базе единой системы проверки клиентов банков на предмет соблюдения антиотмывочного законодательства. Подобный механизм работает в Сингапуре, где Центральный банк оказывает услуги по проверке клиентов банков. Обычная оценка заемщиков на предмет платежеспособности остается за банками, а проверку на "антиотмывочность" делает централизованная система, рассказала Набиуллина.

Особое внимание ЦБ уделит надзору за кибербезопасностью финансовых организаций. Роль IT-составляющей в деятельности банков растет, параллельно увеличиваются киберриски. Как правило, все нарушения связаны с человеческим фактором – недостаточной ответственностью сотрудников и низким внутренним контролем. Прежде всего, это касается небольших банков.

ЕГО ТАМ НЕ БЫЛО

Наиболее скандальной темой, затронутой в ходе встречи, стало обсуждение информации о том, что Венесуэла, испытывающая сейчас экономический и политический кризис, хранила в России свой золотой запас. По данным "Новой газеты", к январю 2019 года в хранилищах ЦБ РФ находилось порядка 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле. Это золото якобы могло быть на днях доставлено в Дубай, продано, а затем деньги доставлены в Каракас.

"Это не соответствует действительности", — ответила Набиуллина на вопрос журналистов, опровергнув, таким образом, информацию издания.

В настоящее время протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро продолжаются. США и ряд других стран признали президентом лидера оппозиции Хуана Гуаидо и потребовали от Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. В свою очередь, Мадуро объявил себя конституционным президентом, а своего оппонента Гуаидо назвал "марионеткой США".