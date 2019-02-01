МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия в ноябре 2018 года вновь начала сокращать вложения в гособлигации США, следует из данных американского минфина.

В ноябре общие вложения России в американские бумаги составили 12,814 миллиарда долларов, снизившись по сравнению с октябрем на 1,8 миллиарда долларов. Из этой суммы 3,75 миллиарда были вложены в долгосрочные облигации и 9,1 миллиарда — в краткосрочные.

В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги, однако в сентябре и октябре было зафиксировано незначительное наращивание вложений в казначейские бумаги США.

При этом первое место по вложениям в бумаги США сохраняется у Китая. Общая сумма вложений держится на уровне 1,1 триллиона долларов. Однако в ноябре Пекин также сократил свои вливания в американскую экономику — на 17,5 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.