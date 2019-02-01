БРЮССЕЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия вводит окончательные защитные меры на срок до трех лет в отношении импорта 26 категорий стальной продукции на фоне американских пошлин на сталь, говорится в сообщении ЕК.

"Комиссия вводит окончательные защитные меры по импорту стальной продукции… Эти меры вступят в силу завтра, 2 февраля, и заменят предварительные, действующие с июля 2018 года", — говорится в сообщении.

Меры касаются 26 категорий стальной продукции и представляют собой квоты, при импорте свыше которых будет применяться пошлина в размере 25%. Эти квоты "полностью сохраняют традиционные уровни импорта в Евросоюз и будут прогрессивно повышаться", отмечается в релизе. Ранее сообщалось, что меры нацелены на определенный список стальной продукции, независимо от места происхождения.

Эти действия предназначены для защиты европейских производителей стали от притока стальной продукции, вызванной перенаправлением в ЕС поставок производителями из различных частей мира ввиду повышения Соединенными Штатами Америки пошлин на ввоз стальной и алюминиевой продукции.

США в марте ввели ввозные пошлины на импорт стальной продукции в размере 25% и алюминиевой — 10%. В отношении ЕС они вступили в силу с июня. Евросоюз в ответ на это пошел по трем направлениям. Еврокомиссия открыла 1 июня спор в ВТО, затем были введены дополнительные пошлины в 25% на импорт на сумму около 2,8 миллиарда евро ряда товаров из США в ЕС для ребалансировки ситуации в рамках правил ВТО. Также ЕК в марте начала оценку рынка стали, чтобы посмотреть, не приведут ли новые американские тарифы к волне дополнительных поставок этой продукции в страны Евросоюза. ЕК помимо этого ввела временные защитные меры.