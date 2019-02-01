МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев выросли в январе до 10,4% с 10,2% в декабре из-за подорожания продовольствия в конце прошлого года, говорится в документе Банка России "Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения".

"В январе 2019 года инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев продолжили расти — на 0,2 процентного пункта по сравнению с декабрем – до 10,4%", — говорится в документе.

Отмечается, что основным фактором стало ускорение роста цен на продовольственные товары в конце 2018 года. По данным Росстата, в декабре прошлого года отмечалось ускорение роста цен на овощи, мясную и молочную продукцию, куриные яйца. Также среди причин роста инфляционных ожиданий россияне называли повышение ставки НДС.

Инфляционные ожидания предприятий также растут, указывает регулятор. По данным ЦБ, заметнее всего они выросли в оптовой и розничной торговле, что преимущественно связано с повышением НДС и динамикой курса рубля.

Банк России прогнозирует годовую инфляцию в РФ в интервале 5-5,5% по итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 году.