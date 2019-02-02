МОСКВА, 2 фев /ПРАЙМ/. Компания Noor Capital из Объединенных Арабских Эмиратов заявила, что приобрела на прошлой неделе три тонны золота у центробанка Венесуэлы, однако воздержится от последующих покупок до урегулирования политического кризиса в этой латиноамериканской стране.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в Каракасе написало, что центробанк Венесуэлы планирует в ближайшие дни продать ОАЭ около 15 тонн золота.

"Noor Capital не принимает участие в каких-либо незаконных или запрещенных сделках. 21 января 2019 года Noor Capital приобрела приблизительно три тонны золота у центрального банка Венесуэлы согласно международным стандартам и действующим местным законам. Последующих сделок не было", — говорится в заявлении компании в Twitter.

Noor Capital подчеркнула, что ее отношения с венесуэльским центробанком регулировались торговыми соглашениями, однако до урегулирования ситуации в Венесуэле компания "воздержится от каких-либо сделок".

На фоне политического кризиса в Венесуэле, где спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства, в СМИ начали появляться статьи с различными версиями о судьбе золотого запаса страны. Банк России в четверг уже опроверг публикацию о том, что в его хранилищах находилось около 30 тонн золота, принадлежащего Венесуэле, которое потом якобы было вывезено в Дубай, а деньги от его продажи доставлены в Каракас.