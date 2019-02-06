МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в месячном выражении в январе составила 1%, в годовом — ускорилась до 5% на фоне повышения НДС и индексации тарифов, следует из сообщения Росстата.

"В январе индекс потребительских цен составил 101% (в январе 2018 года – 100,3%)", — отмечает ведомство.

При этом в годовом выражении этот показатель ускорился до 5% с 4,3% в декабре.

Столь значительный скачок цен был ожидаемым властями и экспертами, так как с 1 января 2019 года в России повысилась ставка НДС до 20% с 18%, а также были проиндексированы тарифы на жилищно-коммунальные и транспортные услуги.

Продовольственная инфляция в РФ в январе в месячном выражении замедлилась до 1,3% с декабрьских 1,7%; в годовом выражении она, напротив, ускорилась до 5,5% с 4,7% в декабре прошлого года, говорится в сообщении Росстата.

Без учета плодовоовощной продукции цены на продовольствие в январе выросли на 0,7%. Непродовольственные товары подорожали на 0,6%.