Добавлен бэкграунд (третий абзац), расширен лид.

МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Теперь Россия обладает инвестиционным рейтингом от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств.

"Повышение рейтинга России отражает позитивное влияние мер, введенных в последние годы и направленных на то, чтобы усилить уже надежные государственные финансы России и внешние показатели и снизить уязвимость страны перед внешним воздействием, включая недавние санкции", — говорится в релизе агентства.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Агентство S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", со стабильным прогнозом.