МОСКВА, 9 фев /ПРАЙМ/. Рейтинговое агентство Moody's исчерпало все, даже самые фантастические аргументы против повышения суверенного рейтинга России, заявил журналистам глава министерства экономического развития России Максим Орешкин.

Moody's в субботу повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со спекулятивного "Ba1", прогноз стабильный. Теперь Россия обладает инвестиционным рейтингом от всех трех ведущих международных рейтинговых агентств.

"Они долго держались (Moody's последним из трех агентств повысило российский рейтинг до инвестиционного). Но, видимо, все, даже самые фантастические аргументы у них иссякли", — прокомментировал министр.