МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Кабмин внес в Госдуму РФ проект, предполагающий введение административной ответственности для граждан, должностных и юридических лиц за невыполнение требований по сохранению водных биологических ресурсов, следует из электронной базы нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в кодекс РФ об административных правонарушениях.

Законопроект предполагает административную ответственность, если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, внедрении новых технологических процессов, неблагоприятно влияющих на водные биологические ресурсы и среду их обитания, не применялись меры по сохранению этих ресурсов и среды их обитания, отмечается в документе.

"(Это – ред.) …влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц — от 8 тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей", — говорится в пояснительной записке.

Введение административных штрафов, по мнению Минсельхоза, будет стимулировать правомерное поведение и сотрудничество.