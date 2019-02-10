МИНСК, 10 фев — ПРАЙМ. Посол России в Белоруссии Михаил Бабич считает неправильным решать спор Минска и Москвы из-за налогового маневра в нефтяной отрасли РФ "за счет или в ущерб евразийским отношениям".

"Сейчас мы находимся на этапе формирования единых рынков газа, нефти, нефтепродуктов, электроэнергии в евразийском пространстве (в ЕАЭС – ред.) Выхватить из контекста вопрос двусторонних отношений и решить его за счет или в ущерб евразийским отношениям, не сбалансировав эти вопросы, — неправильно и противоречит достигнутым договоренностям", — заявил Бабич в интервью RT, текст которого размещен в воскресенье на сайте телеканала.

Посол признал, что спор между Минском и Москвой по поводу цен на энергоносители существует, однако, по словам дипломата, за последние 20 лет "он возникал почти каждый год, и всегда компромисс достигался".

"Мы находили решение самых сложных вопросов в значительно более сложных экономических условиях. Вопрос состоит не в том, чтобы решить какой-то конкретный экономический спор. Учитывая необходимость "донастройки" союзного формата наших отношений, создания единой промышленной и экономической политики, нужно посмотреть, что необходимо сделать для того, чтобы налоговые компенсации проходили в рамках единого налогового законодательства. Если мы говорим про какие-то бюджетные преференции, чтобы они проходили в рамках единого бюджетного процесса", — подчеркнул Бабич.

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели несколько встреч в декабре 2018 года. Как заявил журналистам на этой неделе белорусский посол в РФ Владимир Семашко, нефтегазовые вопросы будут среди тем очередной встречи Путина и Лукашенко, которая состоится 13 февраля в Сочи.

Одним из спорных вопросов для Минска и Москва является налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году — в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель).

Кроме того, стороны обсуждают вопрос о цене на газ для Белоруссии после 2019 года. Ранее глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич сообщал, что Минск сохраняет планы к июлю 2019 года договориться с Москвой о формировании цены на российский газ для Белоруссии на "переходный период" до 2025 года, когда предполагается сформировать общий рынок газа в Евразийском экономическом союзе.