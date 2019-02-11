ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 фев — ПРАЙМ. Предельная надбавка, установленная в Ямало-Ненецком автономном округе на нефтепродукты, влияет на стоимость бензина в регионе, ставшем лидером рейтинга доступности топлива, сообщил представитель пресс-службы губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Эксперты объяснили доступность бензина в ДФО сдерживанием цен и высокими зарплатами

Эксперты агентства РИА Рейтинг по заказу РИА Новости на основе данных Росстата рассчитали объем бензина марки АИ-92, который могут приобрести на свою среднемесячную зарплату жители разных регионов России, и составили рейтинг субъектов федерации по доступности бензина для населения. Лидером списка стал ЯНАО, где на среднюю зарплату можно приобрести 2006 литров в месяц.

В регионе объяснили лидерство не только высоким по сравнению с другими субъектами уровнем доходов населения, но и сдерживающими мерами, которые не позволяют на большинстве территорий расти ценам на топливо выше определенного показателя.

"В связи с тем, что большинство районов Ямала — кроме городов Лабытнанги, Муравленко, Ноябрьск и Новый Уренгой — отнесены к территории Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза грузов, в данных районах установлена предельная торговая надбавка на нефтепродукты в размере 10%", — рассказал представитель пресс-службы. Больше всех бензина могут купить жители Ямала, меньше всех – Дагестана

По словам собеседника агентства, правительство Ямала также еженедельно проводит мониторинг цен на топливо на заправочных станциях региона, эта информация передается в Федеральную антимонопольную службу.

Несмотря на ценовую доступность бензина, власти округа активно "пересаживают" общественный транспорт на использование природного газа в виде топлива, что, по их мнению, должно снизить затраты в отрасли, финансируемой из бюджета. Так, в двух городах и одном поселке ЯНАО уже имеются газозаправочные станции, к 2020 году планируется построить еще три аналогичных объекта в Новом Уренгое, Ноябрьске и селе Пангоды. Одновременно с этим в муниципалитетах закупают автобусы, работающие на таком топливе.