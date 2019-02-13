ВАШИНГТОН, 13 фев — ПРАЙМ. Ситуация в Венесуэле не приведет к перебоям на мировом рынке нефти, поскольку этот рынок уже хорошо обеспечен сырьем, заявила заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

"Мы работаем над тем, чтобы предотвратить перебои в чувствительных энергетических секторах в Карибском (бассейне) в Центральной Америке в связи с интегрированной ролью (венесуэльской компании) PdVSA на этих региональных и локальных рынках. США продолжают работать с производителями и потребителями нефти по всему миру, чтобы гарантировать доступ к надежным и доступным энергопоставкам. Мы полагаем, что перебои маловероятны, так как энергетический рынок хорошо обеспечен", — заявила Оудкирк на слушаниях в конгрессе.

Венесуэла является одним из главных мировых экспортеров нефти.

Кроме того, Оудкирк заявила, что нефтяные санкции по Венесуэле вряд ли скажутся на рынке США. По ее словам, на рынках наблюдается "достаточное количество поставок", и волнения на рынке маловероятны.

"Мы внимательно наблюдаем за ситуацией, мы в тесном контакте с 12 нефтеперабатывающими заводами Мексиканского залива, которые обрабатывают большую часть венесуэльской нефти", — сказала она на слушаниях в палате представителей США.

По ее словам, санкционное подразделение минфина рассматривает дополнительные просьбы о лицензиях, дающих исключения из санкций против венесуэльского нефтяного сектора.

В свою очередь, представитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс отрицательно ответил на вопрос председателя слушаний, повлияют ли санкции на гуманитарную ситуацию в Венесуэле.

"Деньги, которые мы платили (нефтяной компании) PDSVA, шли не венесуэльскому народу", — заявил Абрамс.

По его словам, средства разворовывались властями страны.

США ранее ввели санкции против государственной нефтяной корпорации Венесуэлы PDSVA, целью которых является лишить правительство Николаса Мадуро доступа к нефтяной выручке и передать американские активы компании оппозиции. На этом фоне появились разговоры о возможном банкротстве Citgo.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо временным лидером страны. Россия и Китай заявили, что поддерживают Николаса Мадуро в качестве законного президента страны. Властные структуры до настоящего времени находятся в руках Мадуро, армия также заявила о его поддержке.