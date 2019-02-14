МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева. Как сообщает РИА Новости, арест снят, поскольку он заплатил штраф.

"Ходатайство о снятии обеспечительного ареста с имущества удовлетворить", — огласила решение судья Лариса Семенова.

На заседании суда бывшего министра экономического развития не было: он не пожелал принимать участие в процессе даже по видеосвязи.

Ходатайство было подано защитой Улюкаева и поддержано прокурором Борисом Непорожным.

По мнению Непорожного, деньги с уплаченного штрафа уже поступили в бюджет.

Напомним, что судебный арест был наложен на земли и дом бывшего министра в Смоленской области, дом в Москве, автомобиль, а также большое количество монет из драгоценных металлов, слиток серебра и часы.

Помимо этого были арестованы рублевые и валютные счета на сумму свыше 67 млн рублей и $1,3 млн, а также на наличные средства — $250 тысяч, 200 крон, 280 польских злотых, мексиканские, вьетнамские, австралийские, южноафриканские купюры и монеты.