МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы снял арест с имущества экс-главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева. Как сообщает РИА Новости, арест снят, поскольку он заплатил штраф.
"Ходатайство о снятии обеспечительного ареста с имущества удовлетворить", — огласила решение судья Лариса Семенова.
На заседании суда бывшего министра экономического развития не было: он не пожелал принимать участие в процессе даже по видеосвязи.
Ходатайство было подано защитой Улюкаева и поддержано прокурором Борисом Непорожным.
По мнению Непорожного, деньги с уплаченного штрафа уже поступили в бюджет.
Напомним, что судебный арест был наложен на земли и дом бывшего министра в Смоленской области, дом в Москве, автомобиль, а также большое количество монет из драгоценных металлов, слиток серебра и часы.
Помимо этого были арестованы рублевые и валютные счета на сумму свыше 67 млн рублей и $1,3 млн, а также на наличные средства — $250 тысяч, 200 крон, 280 польских злотых, мексиканские, вьетнамские, австралийские, южноафриканские купюры и монеты.