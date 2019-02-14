МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Объем розничных продаж в США в декабре в месячном выражении сократился на 1,2%, говорится в пресс-релизе американского министерства торговли.

Снижение оказалось самым сильным с сентября 2009 года, добавляет агентство MarketWatch.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 0,1%.

Индикатор ноября был пересмотрен до роста на 0,1% с сообщавшегося ранее роста на 0,2%.

Розничные продажи — один из важнейших показателей состояния экономики США, так как на потребительские расходы приходится около 70% ВВП страны. Показатель публикуется министерством торговли США ежемесячно и может служить индикатором потребительского спроса и уровня доверия потребителей к экономике. Учитывая высокую волатильность продаж автомобилей, многие аналитики предпочитают отслеживать динамику розничных продаж без учета этой товарной группы.