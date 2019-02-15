МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ, Карина Хамизова. Национальный проект "Экология" в качестве одной из ключевых тем обсуждался в рамках Российского инвестиционного форума. Нацпроект, который был утвержден в конце 2018 года, включает в себя также эффективное обращение с отходами. Структура "Ростеха" "РТ-Инвест" реализует проекты по строительству электростанций на основе сжигания мусора, также строит заводы по переработке бытовых отходов. На каком этапе сейчас находятся "мусорные" проекты, рассказал в интервью агентству "Прайм" генеральный директор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов.

- Компании АГК-1 и АГК-2, входящие в "РТ-Инвест", выиграли первый в России конкурс на право строительства мусоросжигающих электростанций, на каком этапе сейчас эти проекты?

— У нас две территории в Московской области и Татарстане. В Московской области мы строим четыре завода, по 700 тысяч тонн переработки отходов каждый. И один завод мы строим в Казани, 550 тысяч тонн переработки.

Очень важно отметить, что наш завод перерабатывает все отходы, которые остаются после первичной переработки и извлечения из них вторичных материальных ресурсов. Таким образом, мы сможем добиться нулевого захоронения от тех отходов, которые мы перерабатываем. Это часть комплексной системы.

Перед переработкой отходов на заводах и извлечения из них электроэнергии, все отходы будут проходить раздельный сбор. Дальше, на крупных сортировочных линиях будут извлекаться все полезные вторичные материальные ресурсы, такие как пластик, стекло, железо, картон, бумага — все, что можно перерабатывать. И только то, что невозможно переработать, будет отправляться на наши заводы по термической переработке и выработке электроэнергии.

- Вы договорились с операторами, которые будут поставлять вам сырье?

— Мы сами являемся оператором рынка. Мы стали региональным оператором в трех кластерах и взяли под управление 60% всей территории Московской области. Таким образом, мы сами будем обеспечивать всю цепочку, мы строим все с самого начала и до конца. И вся инфраструктура будет построена до 2022 года. В 2021-2022 году планируется запуск заводов по термической переработке.

До конца 2019 года мы внедрим раздельный сбор на всей территории, будем собирать раздельно сухие и мокрые фракции, это два контейнера: синий и серый. Из синего контейнера мы будем извлекать порядка 80% полезных вторичных материальных ресурсов, а серый контейнер – это органика, так называемые неутильные фракции.

Пока наши заводы строятся, утильные фракции будут складироваться на современных хранилищах "хвостов". А когда наши заводы будут построены и введены в эксплуатацию в 2021 и 2022 году, то эти остатки будут направляться на наши заводы по термической переработке.

Таким образом, порядка 80-90% отходов будут полностью перерабатываться. 50% будет перерабатываться во вторичные минеральные ресурсы, появится новая полезная продукция, а "хвосты" будут перерабатываться, утилизироваться с выработкой электроэнергии. Такой подход позволяет достичь нашей главной цели – "нулевого захоронения" отходов.

- Какой объем средств уже был вложен в эти проекты, и сколько осталось еще инвестировать?

— Общий объем инвестиций в создание комплексной системы по обращению с отходами около 185 миллиардов рублей. Это объективно можно назвать самыми крупными зелеными инвестициями в стране. Создан крупнейший капитал, это частные инвестиции. Проект структурирован по принципу проектного финансирования: порядка 20% вкладываются собственные средства, 80% приходят в виде кредитов и займов синдикатов банков.

- Какой объем составит заемное финансирование?

— С учётом того, что инвестиционный период идёт 3 года, мы продолжаем вкладывать инвестиции, продолжаем привлекать инвесторов, в том числе здесь на форуме подписали соглашение. До этого подписали с РФПИ, они пришли с крупнейшей турецкой строительной компанией "Ренессанс контракшн". Они также сделали инвестиции в капитал компании. У нас есть Роснано, с которым мы уже два года вместе инвестируем проект, обственные средства "РТ — Инвеста" и Роснано. Также к нам в проект присоединяется ВЭБ. На этом форуме подписываем соглашения с Газпромбанком. Такие крупные инвесторы у нас в проекте.

- Какой объем инвестиций вкладывает "Ренессанс контракшн"? Какую долю они получают в проекте?

— Объем инвестиций мы пока не раскрываем. Потому что идет как раз процесс вхождения всех инвесторов. Есть капитал, который распределяется между всеми инвесторами, есть доли у компаний, которые будут урегулированы после всего финансового закрытия. Это произойдет в течение 2-3 месяцев. После этого мы раскроем и объем инвестиций, и процент участия каждого.

- В течение 2-3 месяцев, в том числе и с Газпромбанком, и с ВЭБом?

— Есть процесс финансового закрытия, он сейчас идет. Сколько будет достаточных средств для того, чтобы выдать значительную сумму кредитного плеча. Общая сумма инвестиций, как я уже сказал, 185 миллиардов во всю комплексную систему. Самая крупная часть — это заводы по термической переработке — это 155 миллиардов рублей.

- Какой объем инвестиций освоен по всей комплексной системе, включая заводы по термической переработке отходов в энергию и комплексов по переработке отходов?

— Порядка 18 миллиардов рублей уже инвестированы в проект по созданию комплексной системы по обращению с отходами. Это и строительство восьми комплексов по переработке отходов в Московской области и строительство заводов по термической переработке отходов в энергию. По четырем крупным комплексам идут строительные работы на площадках. Мы планируем завершить строительство всей инфраструктуры по вторичной переработке материальных ресурсов до конца 2019 года. Этот проект стоит порядка 15 миллиардов рублей.

- Названные 18 миллиардов это собственные средства?

— Это собственные средства "РТ-Инвест", Роснано.

- Вопрос по проекту в Татарстане. Недавно Верховный суд поддержал признание частично недействительный территориальную схему по обращению с отходами в Татарстане. Как это повлияет на реализацию вашего проекта?

— В суде оспаривалась территориальная схема, а не строительство завода.

- Территориальная схема предполагает строительство…

— Территориальная схема оспаривалась не по принципу, что там есть завод, а потому, что она неправильно прошла процедуры обсуждения. Но ради точности надо сказать, что реформы – это очень сложный процесс, технические вопросы. Я думаю, что республика урегулирует самостоятельно эти разногласия и утвердит территориальную схему, согласованную с населением в порядке, утвержденном в законодательстве.

- На проект это не повлияет?

— Нет. Не повлияет.

- А на каком этапе сейчас находится этот проект в Татарстане?

— В Татарстане у нас есть земельный участок. Мы проводим все необходимые процедуры, утвержденные в соответствии со всеми регламентами, строительными, экспертизы, доработка рабочей документации, прохождение экологической экспертизы, прохождение технологической экспертизы. Во всех этих процессах мы принимаем активное участие. Мы надеемся, что в июне-июле мы сможем приступить к строительству. Выделена строительная площадка.

- Вы говорили, что планируете построить предприятие по сортировке и переработке мусора в Сергиевом Посаде. На каком этапе этот проект?

— У нас идут строительные работы, мы заказали весь спектр необходимого оборудования. Это значительное технологическое оборудование: сортировочные линии, лазерная система распознавания фракции отходов. Заказали это оборудование иностранное. Мы производим сейчас металлоконструкцию для этого комплекса. В ближайшие две-три недели начинаем монтаж фабрики, которая принимает, сортирует, выделяет фракции, разделяет, производит из органики компост. Приходит первое оборудование.

- Когда будет фактически запущен завод?

— Мы планируем в конце второго квартала 2019 года сдать объект в эксплуатацию.

- А какой объем там будет переработки и сортировки отходов?

— Каждый комплекс из всех восьми, которые мы строим, предполагается, что будет перерабатывать от 350 до 450 тысяч тонн. Вот Сергиев Посад у нас 450 тысяч тонн. Достаточно крупный объект. Это производство предполагает выделение всех полезных вторично-материальных ресурсов и переработки органических отходов в компост. Таким образом, 50% всех отходов, которые придут на этот комплекс, будут переработаны. Это выделение вторичных материальных ресурсов.

- Если мы говорим про отдельные виды мусора. Вы упоминали, что будете рассматривать возможность переработки определенных опасных отходов, в том числе и батарейки. Какие решения в этой области были приняты? У вас уже какие-то конкретные проекты?

— Как мы заявляли ранее, мы планируем до середины 2019-го года накопить так называемую статистику, посчитать, сколько всего батареек образуется, как они образуются, как их правильно собрать и только после этого сделаем полный бизнес-план и предложим план их переработки. Мы в этом направлении идем, и эта одна из наших стратегических задач. Мы определимся до конца 2019-го года и с технологией, и с местом, и с партнерами по производству этого.

- СМИ со ссылкой на письмо замглавы Минкомсвязи писали, что использование протокола передачи данных компании "Современные радио технологии" (СРТ, работает под брендом "Стриж") может стать обязательным для всех систем интеллектуального учета электроэнергии. Вы готовы открывать свои протоколы другим компаниям? На каких условиях?

— Да, конечно — это единственные технологии, если мы говорим про технологии, которыми обладают "Современные радио технологии" наша компания. Это единственная российская технология, которая конкурентноспособна. И, более того, по ряду параметров опережает такие ииностранные стандарты, как LORA (США) и SigFox (ЕС). Более того — эта технология является единственной в России, которая работает по ГОСТам, а не по зарубежному стандарту.

- На каких условиях вы готовы раскрыть этот протокол?

— Это абсолютное раскрытие для российского рынка. Протокол является уникальным, если мы говорим что такое закрыто, что такое открыто. Это уникальный протокол, это новый стандарт, поэтому он сам по себе является новизной и несильно распространен. Но мы его открываем полностью для российского рынка. Таким образом, протокол на территории Российской Федерации будет раскрыт полностью и контролироваться Россией полностью и не имеет никакой зависимости от иностранных производителей, разработчиков.

- Вы не хотите сами создавать на основе своих протоколов счетчики и стать монополистом на рынке с учетом обязательной установки умных счетчиков?

— Нет. Мы придерживаемся другой модели. Кто-кто выдает кредиты, а кто-то торгует семечками.

Протоколы — это наша ниша, делать технологии, выводить технологии на рынок, давать лицензии. Как раз это распространенная и принятая модель рынка, модель бизнеса. Мы не собираемся заниматься всем по всей цепочке. Это наш бизнес, мы будем дальше совершенствовать этот протокол. Мы будем и дальше вкладываться в науку, мы дальше будем создавать новые технологические продукты и выводить их на рынок.

Мы стремимся к тому, чтобы это был все-таки рыночный продукт. Мы доказываем свою новизну, прежде всего, на рыночных условиях, и более 300 тысяч счетчиков уже работают в рынке. Мы уже продаем по этой технологии и рыночные компании покупают у насчет счетчики, с удовольствием ставят их. Мы таким образом конкурируем, выигрываем конкуренцию у иностранных аналогов безо всякого регулирования.

- Принят закон об обязательной установке умных счетчиков. Вы во сколько оцениваете прибыль от продажи протоколов при установке повсеместно счетчиков на основе вашего протокола?

— Преждевременно об этом говорить. Мы ведем переговоры с производителями счетчиков, со всеми крупнейшими в России.

- С кем?

— Все крупнейшие производители, мы со всеми ведем переговоры. Мы абсолютно не закрываем наше общение от рынка с кем-то отдельно. У нас есть переговорные процессы с госкомпаниями и с частными компаниями. И мы считаем, что все производители счетчиков в своей линейке продаж, скорее всего, будут иметь также, как и другие технологии, нашу технологию. Мы стремимся к этому, чтобы у каждого производителя счетчика была, в том числе, и наша технология, чтобы потребитель мог выбрать среди всех технологий. Мы рассчитываем ровно на то, что только такой подход позволит создать цивилизованный и правильный рынок.

- У вас очень много таки масштабных планов, вы как-то говорили, что планируете размещать зеленые облигации на 30-40 миллиардов рублей. Эти планы сохраняются?

— Мы продолжаем над этим работать.

- Когда они могут быть размещены?

— Тоже необходимо пройти сначала все этапы, это собственные средства, то, чем занимаемся мы сейчас. Только после этого выпуск программы, выпуск зеленых облигаций. Мы ориентируемся, что это произойдет в этом году.