ВАШИНГТОН, 15 фев — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что готов наращивать торговлю с Великобританией, несмотря на Brexit.

"США и Великобритания, как вы, вероятно, знаете, мы согласны двигаться вперед и готовы сохранить наше торговое соглашение. Вы знаете все эти сложности ситуации в связи с Brexit и сложность и проблематичность вопроса, но у нас очень хорошие торговые отношения с Великобританией, и они крепнут", — сказал Трамп, выступление которого транслируют местные телеканалы.

"Мы продолжаем торговлю с Великобританией и собираемся со временем значительно наращивать ее. Мы рассчитываем, что (доля) Великобритании в торговле с Соединенными Штатами будет очень-очень существенно увеличиваться", — сказал президент США.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В январе парламент Великобритании отверг достигнутое британским правительством и ЕС соглашение по Brexit из-за недовольства прописанными в нем условиями по решению проблемы ирландской границы (так называемого "бэкстопа"). 29 января депутаты провели голосование, результат которого означал, что они поддержат соглашение только при условии внесения изменений в его текст. Мэй возобновила переговоры с Евросоюзом и обещает вернуть соглашение на повторное голосование парламента, когда будет достигнут "необходимый прогресс".