МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Авария на магистральных электросетях произошла днем в воскресенье на границе Северной и Южной Осетии, без электроснабжения остались более 53 тысяч потребителей Южной Осетии, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"Без электроснабжения остались бытовые потребители республики Южная Осетия (около 53 500 человек)", — говорится в сообщении. Отмечается, что межгосударственная кабельно-воздушная линия "Северный Портал – Джава" отключилась в 13.47.

Добавляется, что мощность отключенных потребителей – 18 МВт. Последствий для потребителей в РФ не было.

Как сообщает ведомство, ведутся аварийно-восстановительные работы.