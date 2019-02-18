МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. В рейтинге регионов России по качеству жизни за прошлый 2018 год по-прежнему лидерство держат Москва, Санкт-Петербург и Московская область, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование агентства РИА Рейтинг.

"Эта тройка возглавляет рейтинг уже в течение многих лет. Скорее всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится", — говорится в исследовании.

В топ-10 регионов по уровню жизни также вошли республика Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, а также Липецкая и Калининградская области. Эти субъекты тоже не поменяли своих позиций с прошлого 2017 года.

Последние места в рейтинге — у Забайкальского края, Карачаево-Черкесии и республики Тува. Чуть лучше ситуация в Ингушетии, Калмыкии, республике Алтай, Бурятии, Курганской области и Еврейской АО.

Эксперты для определения качества жизни в регионах учитывали 70 показателей, которые фиксируют фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни в субъектах РФЙ, а также ситуации в социальной сфере. При составлении рейтинга использовались данные Росстата, Минздрава, Минфина, Банка России и другие открытые источники.