АБУ-ДАБИ, 18 фев — ПРАЙМ. Сделка по передаче гражданского дивизиона концерна "Тракторные заводы" структуре бизнесмена Андрея Бокарева "Транспортные компоненты" закрыта, "Ростех" выделил 10 миллиардов рублей на поддержку этих предприятий, рассказал журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Уже закончилась (сделка по передаче). Первые 10 миллиардов выделили, чтобы поддержать предприятия, чтобы они не обанкротились, и постепенно будем смотреть, что делать. Программу финансового оздоровления составим", — сказал Чемезов.

Внешэкономбанк как основной кредитор КТЗ проводит так называемую дефолтную стратегию и финансовое оздоровление холдинга. Начальную процедуру банкротства — наблюдение — суд ввел в отношении КТЗ по заявлению ВЭБа в ноябре 2017 года. Суд включил тогда задолженность перед ВЭБом в размере 68,5 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов крупнейшего российского машиностроительного концерна.

Глава госкорпорации Игорь Шувалов говорил, что набсовет ВЭБа принял решение передать долг концерна "Тракторные заводы" госкорпорации "Ростех" на рыночных условиях, после чего "Ростех" передаст частному инвестору гражданские активы КТЗ, а военным подразделением будет заниматься самостоятельно. Партнером в развитии гражданского дивизиона КТЗ станет холдинг "Транспортные компоненты", аффилированный с совладельцем ТМХ Андреем Бокаревым.