МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. Замедление роста промышленного производства в январе по многим показателям было ожидаемым из-за высокой базы прошлого года, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Росстат в пятницу сообщил, что промышленное производство в РФ в январе замедлило рост в годовом выражении до 1,1% с декабрьских 2%. В месячном выражении падение промпроизводства в январе составило 21,5% по сравнению с декабрем 2018 года, а с исключением сезонного и календарного факторов — выросло на 0,1%.

"Одной из возможных причин спада является завышенная база. Рост производства в 2018 году произошел в значительной мере за счет топливно-энергетического сектора, в том числе за счет пересмотра соглашения ОПЕК, который позволил нарастить поставки нефти по сравнению с 2017 годом, когда в силе были достаточно жесткие квоты, а новое соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи вступило в действие с 1 января", — говорится в сообщении.

Падение в обработке в январе в месячном выражении составило 1%, в водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов — 2,8%. При этом обеспечение электрической энергией, газом и паром выросло на 1,3%.

"По нашему мнению, такие показатели, полученные на конец января 2019 года, были ожидаемыми…. В обрабатывающих производствах, начиная с мая 2018 года наблюдалось некоторое замедление темпов роста", — говорится в сообщении.