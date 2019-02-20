МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Инфляция в России за неделю с 12 по 18 февраля осталась на уровне 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 1,3%, сообщил в среду Росстат.

За первые девять дней текущего года инфляция составляла 0,5%, с 29 января по 4 февраля была на уровне 0,2%. На неделе с 15 по 21 января рост цен составил 0,2%, а с 22 по 28 января он замедлился до 0,1%, и сохранился на этом же уровне с 29 января по 4 февраля.

Среди продуктов питания сильнее всего подорожали свежие помидоры (на 2,8%), огурцы (на 2,6%), белокочанная капуста и пшено (на 1,7%), а подешевели — яйца (на 1,2%), куры и сахар (на 0,5%).

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю снизились на 0,1%.

Официальный прогноз правительства РФ по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, ЦБ ожидает ее по итогам года на уровне 5-5,5%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что на пике — в марте-апреле — годовая инфляция может превысить 5,5% и даже достичь 6%. Минэкономразвития РФ ожидает, что инфляция в РФ пройдет пиковые значения в 5,5-5,7% в марте-мае текущего года, по итогам года при сохранении стабильного курса рубля инфляция опустится ниже 5%.