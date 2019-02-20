БРЮССЕЛЬ, 20 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия отмечает высокую готовность стран ЕС ко всем вариантам Brexit, говорится в сообщении ЕК.

Великобритания должна покинуть Евросоюз, как предполагается, 29 марта. Однако пока так и не ратифицировано соглашение о том, на каких условиях этот процесс будет проходить. "Жесткий" Brexit — без ратифицированной договоренности — предполагает, что законодательство Евросоюза перестанет применяться к и в Великобритании с момента ее отделения. Это может повлечь существенные, в том числе экономические, последствия и для страны, и для ЕС.

В январе-марте заместитель генсека Еврокомиссии Селин Гоер и группа представителей ЕК посещают столицы остающихся в ЕС 27 стран. Это делается, в частности, для разъяснений о работе Еврокомиссии по подготовке союза к возможности "жесткого" Brexit, а также для обсуждения подготовительной работы самих стран, отмечается в релизе.

"Визиты пока показали высокую степень подготовки стран ЕС ко всем сценариям" Brexit, к которым относится и "развод" без соглашения, говорится в сообщении.

ЕК в рамках процесса подготовки к "жесткому" Brexit, в частности, представила 19 законодательных предложений, большинство из которых еще должно пройти процедуру согласования Советом стран ЕС и Европарламентом.

Для примера, ЕК представила предложения по предотвращению серьезных сбоев в железнодорожном сообщении между ЕС и Британией в случае "жесткого" Brexit. ЕК предлагает продлить срок действия разрешений по безопасности для определенных частей железнодорожной инфраструктуры на три месяца, что позволит внедрить долгосрочные решения этому вопросу. Это касается туннеля под проливом Ла-Манш.

Однако предложения ЕК не могут решить всех проблем от Brexit без договора, заменить собой переходный период в отношениях Британии и ЕС, возможный лишь при ратификации соглашения об условиях Brexit, а также подготовительную работу самих остающихся стран ЕС. Эти предложения имеют ограниченный период и сферу применения, напоминает ЕК.