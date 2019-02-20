БРЮССЕЛЬ, 20 фев /ПРАЙМ/. Представители стран ЕС при союзе на уровне Coreper одобрили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, достигнутый между представителями Европарламента, Совета стран ЕС при участии Еврокомиссии ранее в феврале, говорится в Twitter пресс-службы Совет ЕС (EU Council Press).

"Coreper (совет представителей стран ЕС при союзе — ред.) только что одобрил соглашение между румынским председательством в Совете стран ЕС и Европарламентом по Газовой директиве", — говорится в сообщении.