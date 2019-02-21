МОСКВА, 21 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ в четверг рассмотрит законопроект, который ограничивает право регионов повышать тарифы на передачу электроэнергии, сообщила пресс-служба кабинета министров.

В тарифах на электроэнергию три составляющие: стоимость ее производства на электростанции, стоимость передачи по электросетям и оплата работы сбытовых компаний. По действующим правилам, региональный тарифный орган может превышать предельный уровень тарифов, который определила Федеральная антимонопольная служба, если это обусловлено инвестпрограммой. При этом согласование с ФАС не требуется.

"Законопроектом предлагается ограничить возможность субъектов Федерации самостоятельно принимать тарифные решения в сфере регулирования передачи электроэнергии, которые бы не соответствовали установленным на федеральном уровне предельным максимальным и минимальным уровням соответствующих тарифов", — говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, проект нацелен на исключение возможности превышения роста тарифов на услуги по передаче электроэнергии для конечных потребителей над параметрами, определяемыми правительством России в прогнозе социально-экономического развития.

Как отмечал ранее кабмин, регионы в ряде случаев устанавливают тарифы выше предельного уровня. На такие случаи приходится до 15% тарифных решений в регионах.